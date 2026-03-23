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Fifa quer arrecadar R$ 6,4 bilhões na Copa do Mundo Feminina

Organização deve investir R$ 4,2 bilhões na competição que acontece no Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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A expectativa da Fifa é que a Copa do Mundo Feminina realizada no Brasil gere uma receita aproximada de R$ 6,4 bilhões.

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