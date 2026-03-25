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Diretora de futebol feminino do Corinthians fala sobre novidades da modalidade

Clube assinou contrato com empresa para finalizar estrutura do novo centro de treinamento

Elas com a Bola|Do R7

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O Corinthians assinou contrato para a construção de um centro de treinamento exclusivo para o futebol feminino.

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