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Allyne fala sobre início no futebol e chegada à base do Grêmio

Zagueira foi promovida ao elenco principal e estreou com gol no Brasileirão

Elas com a Bola|Do R7

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A jogadora Allyne foi promovida ao elenco principal nesta temporada do Grêmio e fez o primeiro gol da equipe no Brasileirão na estreia contra o Santos. A jovem zagueira falou sobre essa mudança da base para o profissional.

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