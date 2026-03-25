Allyne fala sobre início no futebol e chegada à base do Grêmio

A jogadora Allyne foi promovida ao elenco principal nesta temporada do Grêmio e fez o primeiro gol da equipe no Brasileirão na estreia contra o Santos. A jovem zagueira falou sobre essa mudança da base para o profissional.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!