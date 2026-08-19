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Torcida recebe seleção camaronesa na capital do país

Equipe conquistou o título e vaga para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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Camarões conquistou pela primeira vez a Copa Africana Feminina ao vencer o Malawi por 3 a 0. O título inédito garantiu vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, e provocou uma grande festa nas ruas da capital camaronesa.

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