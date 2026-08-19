Torcida recebe seleção camaronesa na capital do país

Camarões conquistou pela primeira vez a Copa Africana Feminina ao vencer o Malawi por 3 a 0. O título inédito garantiu vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, e provocou uma grande festa nas ruas da capital camaronesa.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!