Brasileiro Gui Santos é cestinha pela primeira vez em partida da NBA

Pela primeira vez na história, Gui Santos foi cestinha de uma partida da NBA — a liga de basquete dos Estados Unidos. Sem Stephen Curry, o ala brasileiro teve que assumir o protagonismo e decidir a partida para o Golden State Warriors nesta quarta-feira (25) na Califórnia. O jogo terminou em 109 a 106 sobre o Brooklyn Nets.



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