Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasileiro Gui Santos é cestinha pela primeira vez em partida da NBA

Ala ganhou destaque com a ausência de Stephen Curry no Golden State Warriors, que venceu o Brooklyn Nets

Esporte Record News|Do R7

  • Google News

Pela primeira vez na história, Gui Santos foi cestinha de uma partida da NBA — a liga de basquete dos Estados Unidos. Sem Stephen Curry, o ala brasileiro teve que assumir o protagonismo e decidir a partida para o Golden State Warriors nesta quarta-feira (25) na Califórnia. O jogo terminou em 109 a 106 sobre o Brooklyn Nets.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • esportes
  • basquete
  • estados-unidos
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.