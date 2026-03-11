Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vojvoda sobre empate: 'Destaco a resiliência do time'

Santos começou perdendo para o Mirassol, mas conseguiu o empate com Gabigol

Esporte Record News|Do R7

  • Google News

O técnico Vojvoda destacou a resiliência da equipe santista após um empate em que estavam perdendo por 2 a 0.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • santos
  • juan-pablo-vojvoda
  • mirassol
  • brasileirao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.