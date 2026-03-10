Logo R7.com
São Paulo anuncia Roger Machado como treinador

Técnico estava sem clube e assinou contrato com o tricolor até dezembro de 2026

Esporte Record News|Do R7

O São Paulo ainda não informou a data da apresentação oficial de Roger Machado como novo treinador, mas divulgou uma mensagem do técnico aos torcedores.

