Ex-pivô da seleção brasileira de basquete relembra amizade com Oscar Schmidt

Oscar Schmidt, considerado o maior nome do basquete brasileiro e uma inspiração para gerações de atletas, morreu nesta sexta-feira (17). O ex-pivô da seleção brasileira de basquete Josuel compartilhou memórias sobre a convivência com o ídolo durante as Olimpíadas de 1992 e 1996.



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