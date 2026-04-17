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Ex-pivô da seleção brasileira de basquete relembra amizade com Oscar Schmidt

Josuel jogou ao lado do atleta em dois Jogos Olímpicos, em 1992 e 1996

Esporte Record News|Do R7

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Oscar Schmidt, considerado o maior nome do basquete brasileiro e uma inspiração para gerações de atletas, morreu nesta sexta-feira (17). O ex-pivô da seleção brasileira de basquete Josuel compartilhou memórias sobre a convivência com o ídolo durante as Olimpíadas de 1992 e 1996.

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