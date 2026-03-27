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Oscar fecha rescisão de R$ 10 milhões com o São Paulo e se aposenta

Jogador decidiu se afastar após diagnóstico de síndrome vasovagal; clube disputava valores

Esporte Record News|Do R7

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São Paulo e Oscar estão próximos de um acordo para a rescisão de contrato do atleta, que decidiu se afastar do futebol após sofrer um mal súbito e ser diagnosticado com síndrome vasovagal. O jogador ainda teria R$ 60 milhões para receber do tricolor, que entendia que o valor não deveria ser pago em razão de a aposentadoria ter sido decidida pelo atleta. Por fim, clube e atleta acordaram cerca de R$ 10 milhões.





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