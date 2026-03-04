Ex-Inter e Atlético-MG, Eduardo Coudet é o novo treinador do River Plate
Como jogador, técnico venceu cinco campeonatos argentinos pela equipe
O ex-Internacional e Atlético Mineiro Eduardo Coudet é o novo comandante do River Plate. Após a saída de Marcelo Gallardo, comunicada no último dia 23, os torcedores assistem ao retorno do ex-jogador, cinco vezes vencedor do campeonato argentino pelas cores da equipe. Coudet passou a temporada de 2025 no futebol espanhol, onde fez 55 jogos com 17 vitórias, 17 empates e 21 derrotas.
