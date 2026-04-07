Botafogo apresenta ex-Goiás e ex-Portuguesa como reforços para temporada

O Botafogo apresentou nesta terça-feira (7) mais dois reforços para a temporada: o zagueiro Anthony, ex-Goiás, e o lateral Caio Roque, ex-Portuguesa. Enquanto o primeiro aguarda para fazer sua estreia com a camisa do Fogão, o segundo já entrou em campo contra o Mirassol e o Vasco.



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