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Botafogo apresenta ex-Goiás e ex-Portuguesa como reforços para temporada

Zagueiro e lateral chegam para compor a equipe do Fogão em 2026

Esporte Record News|Do R7

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O Botafogo apresentou nesta terça-feira (7) mais dois reforços para a temporada: o zagueiro Anthony, ex-Goiás, e o lateral Caio Roque, ex-Portuguesa. Enquanto o primeiro aguarda para fazer sua estreia com a camisa do Fogão, o segundo já entrou em campo contra o Mirassol e o Vasco.

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