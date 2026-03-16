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Abel Ferreira critica sequência de jogos do Palmeiras

Técnico voltou a criticar calendário do futebol brasileiro

Esporte Record News|Do R7

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O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro.

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