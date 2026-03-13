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Demorou, mas chegou: Lucas Veríssimo desembarca no Brasil e se apresenta ao Santos

Zagueiro veio no primeiro voo do Catar após o início da guerra no Oriente Médio

Esporte Record News|Do R7

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O zagueiro Lucas Veríssimo, novo reforço do Santos, desembarcou em terras brasileiras na madrugada desta sexta-feira (13) e já se apresentou ao clube. O jogador estava impedido de embarcar do Catar — onde jogava pelo Al-Duhail — devido à guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, que fechou o espaço aéreo da região. Ele veio no primeiro voo de Doha para o Brasil desde o início do conflito, acompanhado da esposa e dos dois filhos.

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