Demorou, mas chegou: Lucas Veríssimo desembarca no Brasil e se apresenta ao Santos

O zagueiro Lucas Veríssimo , novo reforço do Santos, desembarcou em terras brasileiras na madrugada desta sexta-feira (13) e já se apresentou ao clube. O jogador estava impedido de embarcar do Catar — onde jogava pelo Al-Duhail — devido à guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã , que fechou o espaço aéreo da região. Ele veio no primeiro voo de Doha para o Brasil desde o início do conflito, acompanhado da esposa e dos dois filhos.



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