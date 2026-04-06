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Rogério Ceni reclama de arbitragem em jogo contra o Palmeiras

Treinador ficou na bronca por suposta falta de Gustavo Gómez no gol da vitória

Esporte Record News|Do R7

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O treinador Rogério Ceni manifestou insatisfação com a atuação da arbitragem durante o jogo contra o Palmeiras.

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