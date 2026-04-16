54% dos entrevistados pela Quaest não estão animados com a Copa do Mundo
Convocação de Neymar divide opiniões e otimismo com hexa brasileiro é baixo
Uma pesquisa realizada pela Quaest entre 10 e 13 de abril ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios sobre a Copa do Mundo.
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