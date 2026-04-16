Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

54% dos entrevistados pela Quaest não estão animados com a Copa do Mundo

Convocação de Neymar divide opiniões e otimismo com hexa brasileiro é baixo

Esporte Record News|Do R7

  • Google News

Uma pesquisa realizada pela Quaest entre 10 e 13 de abril ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios sobre a Copa do Mundo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Copa do Mundo
  • Neymar
  • Seleção brasileira
  • futebol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.