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Seleção de Gana fica sem técnico a três meses da Copa do Mundo

Otto Addo foi demitido poucas horas após derrota para a Alemanha

Esporte Record News|Do R7

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A Federação Ganesa de Futebol anunciou a demissão do técnico Otto Addo nesta segunda-feira (30), a 72 dias do início da Copa do Mundo. A decisão foi tomada poucas horas após a derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em amistoso de preparação para o Mundial. Em 22 jogos no comando da equipe, Otto venceu oito partidas e perdeu nove.

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