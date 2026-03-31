Seleção de Gana fica sem técnico a três meses da Copa do Mundo
Otto Addo foi demitido poucas horas após derrota para a Alemanha
A Federação Ganesa de Futebol anunciou a demissão do técnico Otto Addo nesta segunda-feira (30), a 72 dias do início da Copa do Mundo. A decisão foi tomada poucas horas após a derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em amistoso de preparação para o Mundial. Em 22 jogos no comando da equipe, Otto venceu oito partidas e perdeu nove.
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