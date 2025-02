Equipes vão se preparar para dar um bom espetáculo, diz Ramón Díaz sobre Corinthians X Palmeiras

Após a partida contra o Novorizontino, o técnico do Corinthians, Ramón Díaz , falou sobre a expectativa para o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira (6). “Sabemos das rivalidades que existem, da nossa parte e da parte deles, e com certeza as duas equipes vão se preparar para dar, principalmente, um bom espetáculo”, disse o dirigente.



E o Cruzeiro já tem um novo treinador. O clube mineiro anunciou Leonardo Jardim para o comando técnico da equipe. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo não quis saber de modéstia e afirmou ser o melhor jogador da história do futebol em uma entrevista a um programa espanhol. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.