Felipe Melo não renova com o Fluminense e anuncia aposentadoria aos 41 anos

O Santos anunciou, nesta sexta-feira (24), a contratação do atacante Tiquinho Soares , que vem de uma passagem vitoriosa no Botafogo. O jogador de 34 anos deve permanecer no clube até o fim de 2027. Já o Palmeiras contratou o meio-campista Emiliano Martínez , de 25 anos. A recente revelação do futebol uruguaio assinou com o alviverde até o fim de 2029.



Enquanto isso, o zagueiro Felipe Melo anunciou a aposentadoria do futebol, aos 41 anos. O jogador se despede após não renovar com o Fluminense, último clube que defendeu.



E o eterno camisa 10 da seleção segue vivo na memória dos fãs: o rei Pelé ganhou uma exposição em um shopping de São Paulo. Confira na reportagem.