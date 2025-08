Jogador alemão Thomas Müller é anunciado pelo time canadense Vancouver Whitecaps

Depois de uma carreira inteira no Bayern de Munique, o jogador alemão Thomas Müller foi oficialmente anunciado pela equipe canadense Vancouver Whitecaps Football Club .



Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo celebrando o novo integrante do time, com o recebimento do uniforme oficial.



O time compete na MLS (Major League Soccer), onde são reunidos times dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, o jogador alemão poderá ser um dos oponentes de Messi !



