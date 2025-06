'Valorizou todo o meu trabalho', diz Gabi Nunes sobre transferência histórica no futebol feminino

A atacante brasileira Gabi Nunes é um dos destaques do Aston Villa , da Inglaterra. Após passagem pelo Levante, a jogadora foi contratada por quase R$ 2 milhões em 2024 — uma das maiores transferências da história do futebol feminino.



Em entrevista, a craque falou sobre a ida ao país. “Eu fiquei muito feliz porque valorizou todo o meu trabalho”, disse. Gabi ainda relembrou o período de adaptação e falou sobre a sexta colocação nesta temporada do campeonato inglês .



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.