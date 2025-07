Casal em Itapetininga sofre acidente de moto por linha de pipa Mulher cai da garupa e é atendida pelo Samu sem cortes Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h28 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h28 ) twitter

Casal em moto sofre acidente após ser atingido por linha de pipa em Itapetininga (SP)

Em Itapetininga, no interior de São Paulo, um casal sofreu um acidente de moto ao ser atingido por uma linha de pipa. O motociclista reduziu a velocidade ao perceber a linha, mas a mulher na garupa caiu imediatamente.

A vítima, de 33 anos, foi atendida pelo Samu com dores nas costas, no braço e nas pernas. Apesar do contato com a linha, não houve cortes devido à ausência de cerol. O responsável pela pipa ainda não foi identificado pelas autoridades.

