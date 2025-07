Avião de pequeno porte perde o controle e sai da pista no interior do Ceará; veja vídeo

Um avião de pequeno porte perdeu o controle durante a aterrissagem em uma pista de pouso em Várzea Alegre, no interior do Ceará, nesta quinta-feira (10). A aeronave perdeu a estabilidade após tocar o solo e esbarrar na vegetação no canteiro da pista, saindo do trajeto e invadindo a pista. Apesar do susto, não houve registro de feridos tanto dos dois tripulantes, como dos moradores da redondeza. Uma investigação será aberta para entender as causas do acidente.