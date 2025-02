Abelhas atacam duas pessoas e matam cavalo no Rio Grande do Norte

Um enxame de abelhas atacou duas pessoas em uma estrada de Goianinha, na Grande Natal, nesta segunda-feira (24). Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem descendo de uma moto , retirando o capacete e se jogando no chão para tentar se proteger dos insetos. Outra pessoa, que dirigia um carro, também abandonou o veículo e saiu correndo para escapar do enxame.



Um cavalo foi vítima do ataque e morreu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção das abelhas com segurança.