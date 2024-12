Meliponário no interior de São Paulo ensina visitantes a cuidar de abelhas nativas sem ferrão

Um meliponário em Salto, no interior de São Paulo , abriga quatro espécies de abelhas nativas sem ferrão, que estão em risco de extinção . Os insetos são resgatados de árvores já comprometidas depois do pôr do sol, quando já estão mais calmos. As abelhas são colocadas em caixas para serem levadas ao parque, que recebe visitação gratuita.