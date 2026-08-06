Passeio de luxo termina em acidente com limousine rosa em São Paulo

Uma limousine rosa encerrou seu trajeto luxuoso no canteiro central de uma avenida de São Paulo, após perder o controle e colidir com o guard rail. O veículo exótico, com um pneu furado e obstruindo parcialmente a via, despertou a curiosidade dos motoristas que passavam. A pista foi sinalizada com cones, o que causou lentidão no local. Ninguém ficou gravemente ferido.



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