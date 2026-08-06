Passeio de luxo termina em acidente com limousine rosa em São Paulo
Após bater em uma mureta, o carro ficou com um pneu furado e causou lentidão na avenida
Uma limousine rosa encerrou seu trajeto luxuoso no canteiro central de uma avenida de São Paulo, após perder o controle e colidir com o guard rail. O veículo exótico, com um pneu furado e obstruindo parcialmente a via, despertou a curiosidade dos motoristas que passavam. A pista foi sinalizada com cones, o que causou lentidão no local. Ninguém ficou gravemente ferido.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Ladrão de patinete tenta roubar bolsa e derruba idosa
De acordo com a Guarda Municipal, criminoso já usava tornozeleira eletrônica
Caminhão destrói garagem nos EUA após se envolver em acidente de trânsito
Veículoi foi atingido por caminhonete que ignorou placa de 'pare'; motorista foi resgatado
Deslizamento de rochas atinge estrada na China; carro e motocicleta escapam por pouco
Pedras despencaram de encosta e atingiram a estrada; carro ficou danificado, mas ninguém se feriu
Postes explodem durante fortes ventos no Rio Grande do Sul
Autoridades pedem que moradores evitem áreas com árvores comprometidas e fios caídos
Observatório flagra sequência de raios durante a noite no RS
Imagens mostram intensidade da tempestade que atingiu várias cidades do estado
Carro vai parar dentro de ônibus após motorista perder o controle do veículo
Condutor tentou desviar de outro automóvel e bateu no canteiro central da via, atingindo o coletivo
Carro quebra no meio de rodovia e quase provoca grave acidente nos EUA
Motorista por pouco não foi atropelado por veículo que trafegava na pista de alta velocidade
Acidente em rodovia: quatro pessoas ficam feridas após carro capotar e pegar fogo
Motorista perdeu o controle da direção; chamas se espalharam rapidamente
Homem com muletas é salvo de trem em movimento
Ele tentava embarcar quando perdeu o equilíbrio e foi ajudado por dois funcionários
Fez seu desejo? Chuva de meteoros é vista em diversas regiões do país
Segundo a AEB (Agência Espacial Brasileira), o pico da atividade registrou até 25 meteoros por hora
Carro desgovernado bate em poste em Mato Grosso e quase atropela homem
Motorista perdeu o controle da direção ao tentar evitar uma batida com um motociclista
Forte ventania arranca telhados de área industrial
Trabalhadores correram para deixar o local; parte do complexo ficou danificada
Veículo perde controle e despenca de viaduto na Índia
Motorista sofreu ferimentos graves; polícia investiga o que provocou o acidente
Adolescentes são flagrados 'surfando' em trem em movimento; veja imagens
Jovens têm entre 12 e 14 anos; um deles carregava cartões de transporte roubados