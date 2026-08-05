Carro quebra no meio de rodovia e quase provoca grave acidente nos EUA
Motorista por pouco não foi atropelado por veículo que trafegava na pista de alta velocidade
Um motorista escapou por muito pouco de ser atropelado em uma rodovia em Ohio, nos Estados Unidos.
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