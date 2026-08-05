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Carro quebra no meio de rodovia e quase provoca grave acidente nos EUA

Motorista por pouco não foi atropelado por veículo que trafegava na pista de alta velocidade

Hora News|Do R7

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Um motorista escapou por muito pouco de ser atropelado em uma rodovia em Ohio, nos Estados Unidos.

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