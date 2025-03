Ainda é cedo para pensar no fim das hostilidades entre Rússia e Ucrânia, diz professor

Ainda é muito cedo para comemorar um possível fim das hostilidades na Ucrânia, visto que nem Putin, nem Zelensky aceitam ceder territórios nas negociações de paz e parecem distantes de acordo definitivo, segundo o professor de política internacional Paulo Velasco, em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (19).



“Quando comparamos a postura da Ucrânia dizendo que não aceita perder territórios, para pensar-se em um cessar-fogo definitivo, e o Putin na contramão, alegando que não pretende devolver qualquer território hoje sob ocupação da Rússia — são desencontros muito severos, que trazem a perspectiva de que será muito difícil implementar qualquer forma de acerto”, pontua o especialista.



Volodymyr Zelensky declarou que não cederá os territórios exigidos por Vladimir Putin nas negociações para trégua no conflito. Em pronunciamento, o presidente também ressaltou querer um cessar-fogo definitivo, e não parcial como o que vem sendo discutido.



No fim da manhã de hoje, após ligação com o líder russo no dia anterior, Donald Trump falou por telefone com o ucraniano, em uma chamada de uma hora que definiu como “muito boa”, sem mais detalhes.