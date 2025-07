Alpinistas enfrentam forte correnteza após chuva repentina durante descida na Malásia; veja vídeo

Um grupo de cerca de 20 alpinistas foi surpreendido por uma forte chuva enquanto descia o Monte Kinabalu, na Malásia , nesta quinta-feira (10). As imagens mostram os turistas agarrados a uma corda, enfrentando a correnteza para seguir o caminho com segurança.



Segundo a administração do parque, o tempo mudou rapidamente, mas todos conseguiram chegar à base da montanha. Com mais de 4 mil metros de altura, o Monte Kinabalu é o ponto mais alto do país e atrai muitos visitantes.