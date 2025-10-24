Andaime cai sobre veículos e deixa um ferido em país da Ásia

Um andaime despencou em cima de vários carros durante um tufão em Taiwan. As imagens mostram a estrutura caindo em cima dos veículos após um forte vento.



Por sorte, outros motoristas que transitavam nos arredores no momento do incidente conseguiram frear segundos antes da queda. De acordo com as autoridades, um homem de 27 anos foi a única vítima com ferimentos leves.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!