'As potências se alinham disfarçadamente como fornecedores de armamento e tecnologia', diz professor

Nesta sexta-feira (13), o Irã respondeu o ataque israelense que aconteceu na noite de quinta-feira (12). Para entender melhor o papel das potências em um possível conflito entre os dois países, o Hora News desta sexta-feira (13) conversa com Alexandre Pires, professor de relações internacionais do IBMEC São Paulo, sobre a participação das potências mundiais nesse conflito.



“As potências se alinham disfarçadamente como fornecedores de armamento e tecnologia”, afirma o professor, colocando que esta “guerra de procuração” levaria países como Rússia , Coreia do Norte e China a apoiar o Irã em troca de petróleo e até mesmo de uma dívida. Enquanto Israel deve se manter apoiado pelos Estados Unidos e conseguir ajuda do Reino Unido .