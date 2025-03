Bancos de alimentos nos Estados Unidos sofrem com corte de gastos Encerramento de parcerias do Departamento de Agricultura com produtores locais prejudicou o combate à fome no país

Hora News|Do R7 25/03/2025 - 17h24 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share