Mais de 1 milhão de eleitores estão aptos a votar no segundo turno das eleições da capital do Amazonas, Manaus . A disputa acontece entre David Almeida (Avante), atual prefeito da cidade, e o capitão Alberto Neto (PL). Em Manaus, está proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas das 6h até as 18h.