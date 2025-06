Brasil deseja ter papel de liderança em questões de segurança alimentar diante outros países

O Brasil deve buscar um papel de liderança em segurança alimentar diante dos outros países. O posicionamento foi defendido durante o maior fórum mundial do agronegócio , realizado em São Paulo .



A presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Silvia Massruhá, afirmou que existe demanda para o aproveitamento de tecnologias utilizadas no país e defendeu esforços diplomáticos para compartilhar esses conhecimentos. Especialistas presentes ainda ressaltaram as estratégias para a produção de alimento conforme o aumento da população.



A previsão é que ocorra um acréscimo de 2,4 bilhões de pessoas no mundo até 2050. A evolução da agricultura sustentável no Brasil e as expectativas em relação à COP30 , conferência sobre mudanças climáticas que será realizada em novembro, em Belém, também foram discutidas.