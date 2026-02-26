Logo R7.com
Brasil registra queda de 1 milhão de matrículas em 2025

MEC aponta menor taxa de repetência e queda da população em idade escolar

Hora News|Do R7

O Censo Escolar de 2025 revelou uma queda contínua nas matrículas da educação básica no Brasil. Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, explicou essa redução.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

