Brasil registra queda de 1 milhão de matrículas em 2025
MEC aponta menor taxa de repetência e queda da população em idade escolar
O Censo Escolar de 2025 revelou uma queda contínua nas matrículas da educação básica no Brasil. Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, explicou essa redução.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Indicador que reajusta aluguel registra queda de 0,73% em fevereiro
Locações com contratos atrelados ao indicador não terão reajuste em março
Sessão da CPMI do INSS é suspensa após confusão no Senado
Governistas acusaram o senador Carlos Viana de ter 'roubado' na contagem de votos
Chuvas persistentes em Minas Gerais aumentam risco de deslizamentos
Várias pessoas seguem desaparecidas; trabalhos da Defesa Civil continuam em toda a região
Alunos mostram melhor desempenho em português e matemática
Governo estima evolução geral de 16,5% nos anos finais do ensino fundamental
Setor imobiliário registra 453 mil unidades lançadas em 2025
Resultado surpreende por crescimento mesmo com elevada taxa de juros no período
Polícia investiga desaparecimento de agricultor no Paraguai
Principal suspeita é de que ele tenha sido sequestrado por um grupo terrorista
STF condena os irmãos Brazão pela morte de Marielle
Assista ao voto do ministro Flávio Dino
Testemunha grava mulher agarrada a poste em enxurrada
Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima conseguiu escapar da correnteza
Terreno instável traz risco de movimentação de terra e dificulta resgate das vítimas
Trabalho dos bombeiros ocorre de maneira ininterrupta durante a madrugada
Estudo: seis tipos de câncer têm aumentado entre jovens
Pesquisa realizada em Harvard aponta aumento significativo de tumores colorretais
Idoso passa mal em aeroporto no interior de São Paulo
Família contesta atendimento e cobra explicações da administração de Viracopos
Mesmo em meio a nevasca, pessoas se divertem no parque
Moradores e turistas se divertem com neve após ciclone na cidade de Nova York
Dólar cai e atinge menor valor em quase dois anos
Moeda norte-americana fechou a segunda-feira cotada a R$ 5,16 e abriu a terça com leve alta
Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em Juiz de Fora (MG)
Criança de 10 anos de idade foi resgatada onde 12 casas desabaram pelo temporal