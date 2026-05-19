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Enem tem inscrição automática para alunos do último ano

Estudantes do ensino médio devem confirmar participação; Inep deve ampliar locais de prova

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O Ministério da Educação anunciou que os estudantes concluintes do Ensino Médio na rede pública terão inscrição automática no Enem. A medida visa aumentar a participação dos alunos no exame.

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