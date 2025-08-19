Brinquedo giratório despenca e deixa cinco feridos em parque de diversões; assista
Vítimas, inclusive crianças, precisaram ser socorridas imediatamente; flagrante foi feito na Índia
Na Índia, imagens de celular de uma testemunha registraram o momento em que um brinquedo giratório despencou, deixando cinco pessoas feridas.
Durante a queda livre, as vítimas, dentre elas crianças, foram lançadas para longe do brinquedo. Apesar dos ferimentos, todos foram atendidos rapidamente e levados ao hospital em estado estável.
Segundo investigações, o motivo do acidente seria o rompimento de um cabo, porém as autoridades seguem entendendo o ocorrido a fim de descobrir possíveis falhas de seguranças na atração.
