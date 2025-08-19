Brinquedo giratório despenca e deixa cinco feridos em parque de diversões; assista

Na Índia , imagens de celular de uma testemunha registraram o momento em que um brinquedo giratório despencou, deixando cinco pessoas feridas.



Durante a queda livre, as vítimas, dentre elas crianças, foram lançadas para longe do brinquedo. Apesar dos ferimentos, todos foram atendidos rapidamente e levados ao hospital em estado estável.



Segundo investigações, o motivo do acidente seria o rompimento de um cabo, porém as autoridades seguem entendendo o ocorrido a fim de descobrir possíveis falhas de seguranças na atração.