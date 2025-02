Caminhoneiro brasileiro é morto a tiros em rodovia dos Estados Unidos

Silvio Sobrinho, um brasileiro de 58 anos, foi morto a tiros nos Estados Unidos na última sexta-feira (31). Ele era caminhoneiro e morava no estado de Massachusetts. Segundo a imprensa, a vítima teria se desentendido com o motorista de um trator. Testemunhas chegaram a dizer para a polícia que ouviram tiros no local e Silvio foi encontrado ferido dentro do caminhão. O resgate foi acionado, mas ele morreu antes de chegar ao hospital. O suspeito de ter disparado contra o brasileiro não foi encontrado até o momento.