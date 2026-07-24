'Link News' entrevista Amanda Meirelles, apresentadora do 'Fala Doutor'

O uso crescente das redes sociais como fonte de informação tem gerado preocupações no campo da saúde. De acordo com uma pesquisa do Instituto Data Senado, 54% dos brasileiros recorrem a essas plataformas para se informar. No entanto, essa prática pode facilitar a disseminação de informações falsas que afetam diagnósticos e tratamentos médicos. Um exemplo é o lipedema, condição frequentemente confundida com obesidade. Para comentar o tema, o Link News entrevista Amanda Meirelles, médica e apresentadora do programa Fala Doutor.



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