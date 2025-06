Carro desgovernado perde freio e bate em casa após quase atropelar mulher em Várzea Paulista (SP)

Um carro desgovernado perdeu o freio e quase atingiu uma mulher que estava conversando com a vizinha, nesta quinta-feira (26), em Várzea Paulista (SP) . O veículo só parou após atingir uma casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Imagens de uma câmera de segurança mostram que o carro estava estacionado na rua quando começa a descer a ladeira, enquanto a dona corre e abre a porta para tentar parar o automóvel. A dona do veículo garante que puxou o freio de mão antes do ocorrido, mas o cabo do freio acabou estourando.



O carro atravessou a rua, atropelou uma lixeira de concreto, despencou em um desnível da calçada e só parou após um forte impacto na mureta de uma casa. A dona contou também que percebeu as mulheres na rua apenas quando o automóvel já estava indo na direção delas .