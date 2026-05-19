Poluição de São Paulo aumenta risco de problemas nos rins

Um estudo revelou que a poluição na capital paulista está associada ao aumento das internações por doenças renais. A pesquisa destacou o impacto dos poluentes emitidos, principalmente, por veículos automotores.



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