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Poluição de São Paulo aumenta risco de problemas nos rins

Concentrações de material particulado no ar da cidade ultrapassam limite da OMS

News das 19h|Do R7

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Um estudo revelou que a poluição na capital paulista está associada ao aumento das internações por doenças renais. A pesquisa destacou o impacto dos poluentes emitidos, principalmente, por veículos automotores.

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