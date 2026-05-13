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Um a cada 10 pacientes com câncer tem mutação no DNA

Maior estudo genômico do Brasil revela risco hereditário para doença

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A maior pesquisa genômica do país descobriu que 1 a cada 10 pacientes com câncer tem mutação no DNA que leva ao desenvolvimento da doença.

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