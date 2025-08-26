Confira a previsão do tempo para esta quarta (27) em todo o Brasil
Depois do período seco, cidades do estado de São Paulo devem amanhecer nubladas com possibilidade de chuva
Uma mudança no clima se aproxima da capital paulista; após um período seco em São Paulo, a cidade deve amanhecer nesta quarta-feira (27) com o clima nublado e previsão de chuva no decorrer do dia.
Regiões como Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira e a faixa leste do estado podem ter presença de chuva persistente na madrugada com acúmulo em áreas isoladas; a previsão é de tempo úmido o dia todo nessas áreas.
O Sul do Brasil permanece sob influência da umidade marítima com expectativa de rajadas de vento, mas a chuva que atingiu a região nos dias anteriores enfraquece.
Em boa parte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e sul do Maranhão, o clima muda rápido com a repentina vinda do calor; risco de incêndios e desconfortos respiratórios ainda permanecem nessas regiões.
