Conflito no Oriente Médio pode escalar após ofensiva iraniana? Entenda

A base Al-Udeid, alvo dos ataques iranianos em retaliação à ofensiva dos Estados Unidos contra instalações nucleares do país, é local importante para a presença norte-americana no Oriente Médio. É o que explica Gunther Rudzit, professor de relações internacionais da ESPM e especialista em análise de guerras, em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (23).



Rudzit explica que a base é utilizada pelos Estados Unidos desde que o país retirou sua base militar da Arábia Saudita, após pressão da população local. O Catar, localizado no Golfo Pérsico , tem posicionamento estratégico para atender os interesses norte-americanos na região.