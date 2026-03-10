Logo R7.com
Consumidores podem buscar ressarcimento por danos elétricos

Advogado explica como proceder em casos de queima de equipamentos devido a falhas elétricas

Hora News|Do R7

Consumidores podem enfrentar problemas com quedas de energia que danificam aparelhos eletrônicos, durante o período de fortes chuvas. O advogado Stefano Ribeiro Ferri esclarece que, nesses casos, é possível buscar indenização da concessionária, mas é preciso ter atenção.

