Consumidores podem buscar ressarcimento por danos elétricos

Consumidores podem enfrentar problemas com quedas de energia que danificam aparelhos eletrônicos, durante o período de fortes chuvas. O advogado Stefano Ribeiro Ferri esclarece que, nesses casos, é possível buscar indenização da concessionária, mas é preciso ter atenção.



