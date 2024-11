CPTM é contratada para fazer consultoria do sistema ferroviário do Rio de Janeiro

O governo do Rio de Janeiro contratou uma consultoria da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para avaliar o sistema ferroviário do estado. A companhia vai realizar estudos técnicos e calcular custos de operação, manutenção e estabilização — informações que serão usadas no edital para contratar a empresa que irá substituir a Supervia. O governo vai pagar R$ 2,4 milhões pelo serviço de consultoria. A malha ferroviária do Rio de Janeiro tem mais de 200 km com 104 estações.