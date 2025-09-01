Crises de enxaqueca podem piorar na menopausa; entenda

Crises de enxaqueca , caracterizadas por dor de cabeça intensa, tontura, sensibilidade a luz e cheiros, vômitos e irritabilidade, atingem principalmente as mulheres . Hormônios como o estrogênio influenciam na prevalência dos sintomas, o que leva muitas pessoas a acreditarem que os episódios diminuem com a chegada da menopausa . Mas segundo o neurologista Lucas Ferreti, a percepção de alívio nem sempre acontece.



“Flutuações de calor, flutuações de estresse, de sono, de ansiedade, alimentares são gatilhos para provocar dores de cabeça, não só o gatilho hormonal. Quando você começa a menopausa, [...] quando você tem fogachos, calorões, dificuldade de dormir, na verdade, nessa fase a enxaqueca tende até a piorar”, diz. O especialista destaca a importância de buscar acompanhamento médico nesses casos.