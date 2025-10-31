Logo R7.com
Curi: ‘Se houvesse vazamento, não teria tido o resultado que teve’

Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro reafirmou que planejamento da operação foi ‘100% executado’

Hora News|Do R7

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, descartou a possibilidade de vazamento da operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão na última terça-feira (28).

