Defensoria Pública da União alerta para novo golpe por aplicativo de mensagens

A DPU (Defesoria Pública da União) fez um alerta para um novo golpe aplicado por meio de aplicativo de mensagens, em que um criminoso se passa por um defensor público ao utilizar nomes e fotos reais.



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