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Caminhão destrói garagem nos EUA após se envolver em acidente de trânsito

Veículoi foi atingido por caminhonete que ignorou placa de 'pare'; motorista foi resgatado

Hora News|Do R7

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Um caminhão destruiu uma garagem na Pensilvânia, Estados Unidos, após um veículo utilitário ter desrespeitado uma placa de pare em um cruzamento próximo. Ninguém na casa se feriu, mas o motorista da carreta ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. Câmeras de segurança do bairro registraram a devastação ocorrida na manhã desta quarta-feira (05). A mesma construção já foi destruída anteriormente outras duas vezes. A vizinhança questiona a falta de medidas de segurança.

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