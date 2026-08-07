Caminhão destrói garagem nos EUA após se envolver em acidente de trânsito

Um caminhão destruiu uma garagem na Pensilvânia, Estados Unidos , após um veículo utilitário ter desrespeitado uma placa de pare em um cruzamento próximo. Ninguém na casa se feriu, mas o motorista da carreta ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. Câmeras de segurança do bairro registraram a devastação ocorrida na manhã desta quarta-feira (05). A mesma construção já foi destruída anteriormente outras duas vezes. A vizinhança questiona a falta de medidas de segurança.



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