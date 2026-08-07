Deslizamento de rochas atinge estrada na China; carro e motocicleta escapam por pouco

Um deslizamento de rochas em uma estrada próxima a uma encosta atingiu um carro e uma motocicleta que passavam pelo local, na província de Yunnan, China . A câmera de um veículo que estava próximo flagrou o momento do acidente. Apesar do susto, ninguém saiu ferido, mas o carro foi danificado pelas pedras. O incidente ocorreu na segunda-feira (03).



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